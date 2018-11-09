Комитет попросит Кабмин перераспределить средства на защиту информпространства

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.uа)

На защиту информпространства МИП было выделено 362,5 млн гривен

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики планирует обратиться в Кабинет министров по поводу перераспределения средств, выделенных по программе "Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, Министерству информационной политики по программе "Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства" были выделены средства в сумме 362, 5 миллиона гривен.

"Сейчас проблема обеспечения украинского информационного вещания на Донбассе, в том числе финансового, требует безотлагательного системного решения - в этом все членыкомитета были едины. В итоге принято решение - обратиться к Кабинету министров Украины о необходимости перераспределения бюджетных средств, которые выделялись Министерству информационной политики Украины по программе "Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства" в сумме 362, 5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, соответствующие обращения комитет направит также СНБО Украины, Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Концерну РРТ.

Напомним, в Раду внесли закон о защите информационного пространства №9275. Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник отметил, что документ призван закрепить право обращаться в Совет национальной безопасности и обороны с требованием применить санкции против СМИ только по представлению парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале прошлого года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил эту доктрину.