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Раді рекомендують прийняти закон для протидії впливу РФ на інформаційний простір

Новини » Політика    09.11.2018 - 13:29
Фото: Верховна рада (РБК-Україна, Анастасія Светлєвська)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна, Анастасія Светлєвська)

Документ рекомендують прийняти за основу

Комітет парламенту з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує Верховній раді схвалити у першому читанні за основу законопроект №9161 для протидії потенційному протиправному впливу Росії на телерадіоінформаційний простір. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління ВР.

Зокрема, на засіданні 7 листопада члени комітету обговорили відповідний законопроект про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям.

Документом передбачається запровадження низки вимог до засновників, учасників, власників провайдерів програмної послуги загалом, а також до провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям.

"Мета таких вимог - забезпечення прозорості структури власності провайдерів програмної послуги та протидія потенційному протиправному впливові держави-агресора на телерадіоінформаційний простір нашої держави", - сказано у повідомленні.

Крім того, проектом пропонується встановити аналогічні вимоги до операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність із надання послуг щодо технічного обслуговування та експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям.

Нагадаємо, комітет з питань свободи слова планує звернутися до Кабінету міністрів з приводу перерозподілу коштів, виділених за програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" на Донбасі.

Як писало РБК-Україна раніше, у парламент внесли закон про захист інформаційного простору №9275. Секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони Іван Винник зазначив, що проектом пропонується закріпити право звертатися до РНБО з вимогою застосувати санкції проти ЗМІ тільки за поданням парламенту.

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