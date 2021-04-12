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В Раде хотят преодолеть кризис неплатежей на рынке электроэнергии: комитет поддержал закон

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект о сертификации оператора системы передачи, который необходим для преодоления кризиса неплатежей на рынке электроэнергии. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Речь идет о законопроекте №3364-1-д.

В комитете подчеркнули важность присоединения Украины к европейской энергетической систем епутем синхронизации.

Указано, что важным условием этого является сертификация НЭК "Укрэнерго", которую проводит Энергетическое сообщество. Такая сертификация планируется в 2023 году.

Закон разработан для сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС.

Он предусматривает, что оператор системы пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативно) управление, магистральные и межгосударственные электрические сети на праве хозяйственного ведения. При этом указанное имущество остается в собственности государства.

Закон будет способствовать урегулированию кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.

"Комитет рекомендует Верховной раде внести в повестку дня, принять во втором чтении и в целом законопроект о сертификации оператора системы передачи", - указано в сообщении.

В комитете допустили, что законопроект может быть рассмотрен на этой пленарной неделе.

Напомним, в феврале Рада приняла за основу законопроект для преодоления кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2020 года ВР провалила закон для погашения долгов на рынке электроэнергии. Народные депутаты не поддержали в первом чтении соответствующий законопроект авторства Кабинета министров №3960.

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Новости Украины Верховная РадаЭлектроэнергия
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