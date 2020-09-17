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Рада провалила закон Кабмина для погашения долгов на рынке электроэнергии

Украина, Четверг 17 сентября 2020 10:34
Рада провалила закон Кабмина для погашения долгов на рынке электроэнергии
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада провалила закон для погашения долгов на рынке электроэнергии. Народные депутаты не поддержали в первом чтении соответствующий законопроект авторства Кабинета министров №3960.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ за основу поддержали лишь 189 парламентариев. За направление проекта на доработку в профильный комитет и субъекту законодательной инициативы в зале также не хватило голосов. Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил об отклонении проект закона.

Закон предлагал изменение в статью 6 закона о государственном бюджете на 2020 год.

Документом предлагалось предоставление госгарантий по решению Кабмина для выполнения долговых обязательств субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который осуществляет деятельность в сфере производства и/или передачи электроэнергии в Украине, перед международными финансовыми организациями.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".

Как писало РБК-Украина, в июне ВР одобрила во втором чтении законопроект №2386.

За основу законопроект нардепы одобрили еще в конце апреля, за него проголосовали 258 парламентариев.

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