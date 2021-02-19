Рада сделала шаг к преодолению кризиса неплатежей на рынке электроэнергии

Верховная рада приняла за основу законопроект для преодоления кризиса неплатежей на рынке электроэнергии. Речь идет о проекте закона №3364-1-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 274 парламентария.

Закон предлагает урегулировать сертификацию оператора системы передачи электроэнергии по модели отделения ISO. Она предусматривает, что оператор системы передачи пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление; магистральные и межгосударственные электрические сети. Однако это имущество остается в собственности государства.

Проект определяет:

особые требования об отделении и независимость оператора системы передачи по модели отделения ISO;

обязанности регулятора, оператора системы передачи и владельца системы передачи в соответствии с моделью отделения ISO;

требования к независимости владельца системы передачи.

Документ предусматривает, что субъектом управления объектами госсобственности, используемыми в деятельности по передаче электроэнергии, может быть лишь уполномоченное Кабинетом министров министерство.

При этом исключительно по согласованию с Кабмином принимаются решения относительно сделок, следствием которых может быть прекращение права хозяйственного ведения на имущество, используемое в передаче э/э.