Раде рекомендуют принять закон о "Пласте" в новой редакции

Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять законопроект №0976 "О государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины" в новой редакции с предложениями президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В Раде отмечают, что после доработки закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений. Вопрос признания исторического вклада "Пласта" отражен в преамбуле.

В статье 1 добавлены определения скаутского движения, пластового и скаутского метода, пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы, пластовых, скаутских общественных объединений.

Проект предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.

Также законом определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы в пределах полномочий, определенных законом.

В документе прописано, что центральные органы исполнительной власти в соответствии с законом способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины и созданию и функционированию за пределами Украины инфраструктуры пластового, скаутского движения, в которой образование и воспитание осуществляются на украинском языке или изучается украинский язык.

Напомним, в начале октября ВР отправила на доработку ветированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №0976 "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" в профильный комитет. За это проголосовали 313 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, 4 сентября Зеленский ветировал законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины".

Так, Рада 8 созыва 30 мая приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками законопроект о господдержке "Пласта".