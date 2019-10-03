Рада отправила на доработку ветированный Зеленским закон о "Пласте"

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Профильный комитет доработает законопроект о "Пласте" с учетом предложений Зеленского

Верховная рада отправила на доработку ветированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №0976 "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" в профильный комитет. За это проголосовали 313 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Зеленский предложил Раде доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения.

Глава государства в своих предложениях подчеркивал, что анализ содержания приведенных положений закона свидетельствует об определении Пласта как единственной в Украине скаутской общественной организации. При этом, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских организаций.

"Определение же законом одной скаутской общественной организации как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ей господдержки, а также приводит к риску невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а затем и к ограничению права граждан на свободу объединения в такие общественные организации", - пояснил Зеленский.

Кроме того, он настаивал, что механизмы господдержки "Пласта" не согласуются с частью второй статьи 95 Конституции Украины, согласно которой исключительно законом о госбюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности, размер и целевое направление этих расходов.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Раде рассмотреть предложения президента к закону "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" и направить его на доработку в комитет.

Напомним, Зеленский ветировал 4 сентября законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины".

Так, Рада 8 созыва 30 мая приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками законопроект о господдержке "Пласта".