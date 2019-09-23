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Комитет рекомендует Раде поддержать вето Зеленского на закон о "Пласте"

Новости » Политика    23.09.2019 - 14:24
Комитет рекомендует Раде поддержать вето Зеленского на закон о "Пласте"
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рассмотрел предложения президента к проекту закона

Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде рассмотреть предложения президента Украины Владимира Зеленского к закону "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" (регистр. № 0976) и направить его на доработку в комитет. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, президент Украины предложил Раде доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения.

"В ходе обсуждения члены комитета поддержали предложения президента Украины по доработке закона. Было отмечено, что доработанный закон должен быть построен на принципах равенства прав всех скаутских организаций в Украине и недопустимости каких-либо дополнительных привилегий одной организаций", - отметили в ВР.

При этом, как отмечают члены комитета, в законодательстве Украины должна быть отражена историческая роль украинского пластового движения во время получения и становления украинской государственности и в национально-патриотическом воспитании детей и молодежи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ветировал 4 сентября законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины".

Глава государста пояснил, что механизмы господдержки "Пласта" не согласуются с частью второй статьи 95 Конституции, согласно которой исключительно законом о госбюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности, размер и целевое направление этих расходов.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада 8 созыва 30 мая приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками законопроект №10184.

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