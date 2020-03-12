Раде рекомендуют принять закон о перерасчете пенсий госслужащим

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует Верховной раде принять законопроект №2257-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пересчете пенсий научным работникам, государственным служащим, работникам органов местного самоуправления и журналистам". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, проектом предлагается внести изменения в ряд законов Украины, которыми осуществить перерасчет пенсий для государственных служащих, работников органов местного самоуправления, научных работников, журналистов на основаниях, действовавших на момент выхода таких лиц на пенсию, в том числе и в случае повышения размера заработной платы работающим соответствующим сотрудникам по должности, с которой была назначена пенсия.

"Народные депутаты решили рекомендовать Верховной раде проект №2257-1 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и поручить главному комитету подготовить его ко второму чтению, а проект закона № 2257 - отклонить. Данное решение будет направлено комитету по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, определенному главным по подготовке данных законопроектов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее анонсировалось, что комитет по вопросам образования, науки и инноваций во вторник, 10 марта, в ходе своего заседания рассмотрит два проекта закона о перерасчете пенсий государственным служащим.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению уполномоченного Верховной рады по правам человека о пересчете пенсий государственным служащим и должностным лицам органов местного самоуправления.