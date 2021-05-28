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Раде рекомендуют принять закон об основах региональной госполитики: что он предлагает

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять закон об основах региональной госполитики. Соответствующий законопроект №5323 рекомендуют принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Комитетом принято решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект (рег. №5323) в повестку дня пятой сессии и принять в первом чтении", - говорится в сообщении.

Что предлагает закон

Предусмотрено ввести трехуровневую систему стратегического планирования: государство - регион - общество. Среди изменений - наличие утвержденной стратегии в территориальных общинах с населением более 10 тысяч человек и ее соответствие целям Государственной и региональной стратегий развития до 2027 года.

Расширяется перечень объектов государственной региональной политики. Кроме привычных административно-территориальных единиц, планируется ввести определенные типы территорий в регионах, которые требуют особого внимания со стороны государства.

Так, они уже определены в Государственной стратегии регионального развития. Речь идет о сельских территориях, центрах экономического роста, городах, Карпатах, Азов - Черное море и тому подобное.

Вводится привязка региональных и местных стратегий развития к Государственной стратегии. Усиливается институциональная поддержка регионального развития.

Речь идет о расширении круга агентств регионального развития. В то же время предлагается дать им право предоставлять платные услуги. А также планируется дать возможность основывать эти агентства не только облгосадминистрациям, но и городским, поселковым и сельским советам.

Предлагается и цифровизация процесса управления региональным развитием и внедрение единой геоинформационной системы, которая позволит эффективно оценивать развитие регионов и территориальных общин.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подписал приказ о направлении 744 млн гривен на реализацию проектов регионального развития по программе "Поддержка региональной политики Украины". Реализация будет происходить в 2021-2023 годах.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР Дмитрий Разумков анонсировал, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте в течение месяца. Текст согласуют до внесения в Раду.

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