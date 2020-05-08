Раде рекомендуют принять закон об охране водных биоресурсов

Комитет парламента по вопросам экологии рекомендовал парламенту принять законопроект об охране водных биоресурсов и среды их обитания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, 6 мая комитет рассмотрел законопроект №2765 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране водных биоресурсов и среды их обитания".

Целью принятия закона является содействие рациональному использованию и охране окружающей природной среды, созданию более эффективного механизма по пресечению нарушений требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды и устранения их негативных последствий.

Отмечается, что комитет поддерживает инициативу усиления ответственности за нарушение правил использования объектов животного мира, а именно рыбы и других водных биоресурсов, а также усиление ответственности за нарушение требований по охране среды их обитания (загрязнение, проведение дноуглубительных, берегоукрепительных, гидромелиоративных работ) и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания.

"По результатам рассмотрения комитет решил рекомендовать Верховной раде Украины проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране водных биоресурсов и среды их обитания включить в повестку дня третьей сессии и рассмотреть на пленарном заседании и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - указывается в сообщении.

Напомним, в 2017 году комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу усиления ответственности за нарушение правил рыболовства и ведения работ на землях водного фонда.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году Кабмин сократил срок получения разрешения на использование водных биоресурсов.