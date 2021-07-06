Раде рекомендуют принять закон о новых формах налоговых деклараций

Верховной раде рекомендуют установить сроки вступления в силу новых форм налоговых деклараций, налоговых и акцизных накладных. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять соответствующий законопроект №5516 за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Документ устанавливает сроки утверждения и обнародования новых форм налоговых деклараций, налоговых и акцизных накладных. Внедряется работа программного обеспечения электронного кабинета новых форм и проверки корректности его работы.
Согласно закону, новые формы вступают в силу в налоговом периоде, следующем за налоговым периодом размещения на официальном сайте Государственной налоговой службы уведомления о готовности программного обеспечения е-кабинета новых форм.
До определения новых форм остаются в силе действующие формы налоговых деклараций, налоговых и акцизных накладных.
"Комитет решил рекомендовать Верховной раде включить законопроект в повестку дня пятой сессии и принять его за основу", - указано в сообщении.