Раді рекомендують ухвалити закон про нові форми податкових декларацій

Документ встановлює строки затвердження та оприлюднення нових форм податкових декларацій, податкових та акцизних накладних. Впроваджується робота програмного забезпечення електронного кабінету нових форм і перевірки коректності його роботи.

Згідно з законом, нові форми набирають чинності у податковому періоді, що настає за податковим періодом розміщення на офіційному веб-сайті Державної податкової служби повідомлення про готовність програмного забезпечення е-кабінету нових форм.

До визначення нових форм залишаються чинними діючі форми податкових декларацій, податкових та акцизних накладних.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді включити законопроект у порядок денний п’ятої сесії та прийняти його за основу", - вказано у повідомленні.