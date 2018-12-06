Рада провалила внесение правок в Налоговый кодекс

Фото: ВР (РБК-Украина/Виталий Носач)

За поправки голоса отдали только 198 депутатов при 226 необходимых

Верховная рада Украины провалила внесение технических правок в Налоговый кодекс Украины. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, внесение правок к законопроекту №9260 поддержали лишь 198 нардепов при 226 минимально необходимых голосах.

Отметим, что после того, как председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зачитала правки, которые предлагается внести, Парубий сразу же поставил их внесения на голосование.

Спикер парламента пояснил, что внесение этих поправок не предусматривает обсуждения народными депутатами, что вызвало недовольство в сессионном зале.

"Придется подписывать законопроект без этих правок", - отметил председатель парламента.

Напомним, как заявила заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, в принятом в бюджетную ночь бюджетообразующем законе о внесении изменений в Налоговый кодекс №9260 обнаружили неточности. В связи с этим налоговый комитет Рады подготовил письмо председателю ВР, в котором сформулировал уточнения, которые должны были внести в текст закона.