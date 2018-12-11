Раді рекомендують ухвалити закон про оподаткування операцій з віртуальними активами

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Законопроект рекомендують прийняти за основу

Комітет з питань інформатизації та зв’язку рекомендує Верховній раді України ухвалити законопроект № 9083 щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату парламенту.

Так, законом пропонується внести відповідні зміни до Податкового кодексу України.

Крім того, члени комітету розглянули й альтернативний проект закону № 9083-1.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні (№ 9083) і направити висновок про розгляд даного законопроекту комітету з питань податкової та митної політики", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Законом збільшуються з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада вночі 23 листопада схвалила в другому читанні законопроект №9260 про зміни до Податкового кодексу у рамках бюджету-2019.

Так, після прийняття закону голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила про неточності у документі. У зв'язку з цим податковий комітет Ради підготував листа голові ВР, в якому сформулював уточнення, які повинні були внести в текст документа.

Однак Рада в ході засідання провалила внесення технічних правок до Податкового кодексу України, у зв'язку з чим спікер Ради Андрій Парубій заявив, що закон буде підписаний без урахування цих норм.