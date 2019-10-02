Раде рекомендуют принять закон о материальной ответственности военных

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять закон о материальной ответственности военнослужащих. Об этом сообщил глава комитета Александр Завитневич, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект рекомендуют принять во втором чтении.

"Предлагается принять во втором чтении и в целом как закон проект "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц" №1225. 13 "за", решение принято единогласно", - заявил Завитневич.

Напомним, парламент 20 сентября поддержал за основу в первом чтении законопроект №1225 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц". За документ проголосовали 306 нардепов.

Как писало РБК-Украина, парламенту рекомендуют не включать дезертиров в численность ВСУ. В частности, комитет по нацбезопасности рекомендует Раде принять соответствующий законопроект №1227 во втором чтении.

Так, 20 сентября ВР поддержала в первом чтении законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы. За него проголосовали 275 нардепов.