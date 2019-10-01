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Парламенту рекомендуют не включать дезертиров в численность ВСУ

Новости » Политика    01.10.2019 - 17:46
Парламенту рекомендуют не включать дезертиров в численность ВСУ
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет по нацбезопасности рекомендует Раде принять законопроект №1227 во втором чтении

Комитет по вопросам национальной безопасности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект №1227 "О внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" об усовершенствовании некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы". Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Так, 1 октября состоялось заседание комитета, в ходе которого нардепы рассмотрели данный проект.

"1 октября состоялось заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором рассматривались подготовленные ко второму чтению проекты законов… "О внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" об усовершенствовании некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы" (№1227)… По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом", - сообщили в ВР.

Проект предлагает признать военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировавших из ВСУ и других формирований или добровольно сдавшихся в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ.

Напомним, 20 сентября Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы. За него проголосовали 275 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в осенней кампании 2019 года на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины будут призваны 15 тыс. 200 новобранцев.

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