Раді рекомендують ухвалити закон про матеріальну відповідальність військових

Комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти закон про матеріальну відповідальність військових. Про це повідомив голова комітету Олександр Завітневич, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект рекомендують ухвалити у другому читанні.

"Пропонується прийняти у другому читанні та в цілому як закон проект "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб" №1225. 13 "за", рішення прийнято одноголосно", - заявив Завітневич.

Нагадаємо, парламент 20 вересня підтримав за основу в першому читанні законопроект №1225 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців і деяких інших осіб". За документ проголосували 306 нардепів.

Як писало РБК-Україна, парламенту рекомендують не включати дезертирів у чисельність ЗСУ. Зокрема, комітет з нацбезпеки рекомендує Раді прийняти відповідний законопроект №1227 у другому читанні.

Так, 20 вересня ВР підтримала в першому читанні законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби. За нього проголосували 275 нардепів.