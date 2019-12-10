Раде рекомендуют принять закон о криминализации незаконной добычи янтаря

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий проект закона №2240 рекомендуется принять во втором чтении

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной раде окончательно принять законопроект №2240 о криминализации незаконной добычи янтаря. Об этом РБК-Украина сообщили в комитете.

Так, комитет на заседании 10 декабря рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса добычи янтаря".

"Комитет рекомендует Верховной раде рассмотреть законопроект №2240 на заседании и по результатам рассмотрения проекта во втором чтении принять в целом как закон", - сообщили в комитете.

Добавим, законопроект получил большое количество поправок ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины в начале ноября в первом чтении поддержала законопроект №2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря. Соответствующее решение поддержали 342 нардепа.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров Украины подал в ВР три законопроекта о добыче янтаря. До этого правительство одобрило пакет соответствующих законопроектов.

Отметим также, спикер ВР Дмитрий Разумков рассказал, что парламент рассмотрит пакет законопроектов об ответственности за незаконную добычу янтаря на следующей пленарной неделе.