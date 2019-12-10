Раді рекомендують схвалити закон про криміналізацію незаконного видобутку бурштину

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний проект закону №2240 рекомендується ухвалити у другому читанні

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній раді остаточно прийняти законопроект №2240 про криміналізацію незаконного видобутку бурштину. Про це РБК-Україна повідомили у комітеті.

Так, комітет на засіданні 10 грудня розглянув підготовлений до другого читання законопроект №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину".

"Комітет рекомендує Верховній раді розглянути законопроект №2240 на засіданні і за результатами розгляду проекту у другому читанні прийняти в цілому як закон", - повідомили у комітеті.

Додамо, законопроект отримав велику кількість поправок до другого читання.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України на початку листопада в першому читанні підтримала законопроект №2240 про врегулювання питань видобутку бурштину. Відповідне рішення підтримали 342 нардепа.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів України подав до ВР три законопроекти про видобуток бурштину. До цього уряд схвалив пакет відповідних законопроектів.

Зазначимо також, спікер ВР Дмитро Разумков розповів, що парламент розгляне пакет законопроектів про відповідальність за незаконний видобуток бурштину на наступному пленарному тижні.