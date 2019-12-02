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Раді рекомендують прийняти закон про зміни щодо надання ЖК-послуг

Новини » Політика     02.12.2019 - 14:35
Раді рекомендують прийняти закон про зміни щодо надання ЖК-послуг
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, законопроектом будуть визначені повноваження НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з опалення

Комітет рекомендує парламенту розглянути цього тижні проект внесення змін до деяких законів щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг. Про це заявив голова комітету з питань енергетики Андрій Герус, передає кореспондент РБК-Україна.

Йдеться про законопроект №2458.

"Комітет розглянув законопроект "Про житлово-комунальні послуги" № 2458. Він також готовий до розгляду", - заявив Герус.

Згідно пояснювальної записки, законопроектом буде визначено повноваження НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з опалення. Також планується удосконалити механізмі формування тарифів на комунальні послуги.

Нагадаємо, представник Кабміну у Раді Олена Шуляк просила парламент розглянути законопроект №2458 про врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг. Вона зазначала, що сьогодні на законодавчому рівні не передбачена можливість укладення публічних договорів.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці серпня Кабінет міністрів України встановив граничний розмір абонплати за комунальні послуги в багатоповерхівках.

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Новини України услуги ЖКХВерховна РадаАндрій Герус
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