Раде рекомендуют принять закон о господдержке женщин со званием "Мать-героиня"

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о государственной поддержке женщин, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата парламента.

Соответствующий законопроект №2435 предлагает предусмотреть предоставление таким лицам дополнительной социальной поддержки, в том числе определить основания отказа в присвоении указанного почетного звания, а также его лишения.

Документ также предусматривает льготы и компенсации для женщин, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня", в частности:

единоразовое денежное вознаграждение в десятикратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц;

первоочередное предоставление жилых помещений (для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий);

право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет с зачислением в стаж времени ухода за детьми;

право на пенсию за особые заслуги перед Украиной;

право на ежегодное бесплатное медицинское обслуживание, диспансеризацию и лечение в специализированных стационарах, право на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками один раз в год;

бесплатное внеочередное зубопротезирование (за исключением зубопротезирования из драгоценных металлов;

ежемесячная доплата в размере 50 процентов от пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии;

бесплатный проезд один раз в год до любого пункта Украины и обратно автомобильным или железнодорожным транспортом с правом первоочередного приобретения билетов;

50-процентная скидка платы за пользование жильем и коммунальными услугами;

возмещение 50 процентов стоимости топлива, приобретаемого в пределах установленных норм, лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления.

"Члены комитета поддержали законопроект, принятие которого, по их мнению, будет стимулировать надлежащее воспитание детей в многодетных семьях и способствовать повышению рождаемости в Украине", - указано в сообщении.

Напомним, в мае 2019-го по случаю Дня матери пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 украинкам.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2018 году это звание глава государства присвоил 1051 украинке.