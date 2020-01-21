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Раді рекомендують ухвалити закон про держпідтримку жінок зі званням "Мати-героїня"

Новини » Політика     21.01.2020 - 13:45
Раді рекомендують ухвалити закон про держпідтримку жінок зі званням "Мати-героїня"
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується прийняти за основу

Комітет парламенту з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату парламенту.

Відповідний законопроектом №2435 пропонує передбачити надання таким особам додаткової соціальної підтримки, у тому числі визначити підстави відмови у присвоєнні зазначеного почесного звання, а також його позбавлення.

Документ також передбачає пільги та компенсації для жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", зокрема:

  • одноразова грошова винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
  • першочергове надання жилих приміщень (для тих, хто потребує поліпшення житлових умов);
  • право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми;
  • право на пенсію за особливі заслуги перед Україною;
  • право на щорічне безоплатне медичне обслуговування, диспансеризацію та лікування в спеціалізованих стаціонарах;право на безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками один раз на рік;
  • безоплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів;
  • щомісячна доплата у розмірі 50 відсотків від пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;
  • безоплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом з правом першочергового придбання квитків;
  • 50-відсоткова знижка плати за користування житлом та комунальними послугами;
  • відшкодування 50 відсотків вартості палива, придбаного в межах установлених норм, особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

"Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого, на їхню думку, стимулюватиме належне виховання дітей у багатодітних сім'ях та сприятиме підвищенню народжуваності в Україні", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у травні 2019 року з нагоди Дня матері п'ятий президент України Петро Порошенко присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 616 українкам.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2018 році це звання глава держави присвоїв 1051 українці.

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