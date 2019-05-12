Звание "Мать-героиня" получили более 600 украинок  

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Больше всего женщин, получивших награду, в Ровенской области

По случаю Дня матери Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 украинкам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства № 190, опубликованный на официальном сайте президента.

Как сообщается, "почетного звания удостоены матери из всех регионов нашего государства и города Киева".

"Больше всего женщин, получивших награду, в Ровенской области - 137. Второй по количеству матерей-героинь в этом году является Волынская область, где их 76. Третья - Закарпатская область, где представлены к награде 49 женщин ", - говорится в сообщении.

"Мать-героиня" - государственная награда, которой президент ежегодно награждает женщин, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Также почетного звания удостаиваются матери, воспитывающие усыновленных в уставленном законом порядке детей.

"Женщины награждаются за весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения ими образования, развития творческих способностей детей, формирование высоких духовных и моральных качеств", - добавили в пресс-службе.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко вручил награды семьям захваченных украинских моряков в Керченском проливе.

Также Порошенко подписал указ о присвоении почетных наименований двум мотопехотным бригадам и одной артиллерийской бригаде.