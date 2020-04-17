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Раде рекомендуют принять закон об электронных коммуникациях

Новости » Телеком & IT     17.04.2020 - 16:31
Раде рекомендуют принять закон об электронных коммуникациях
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом определяются полномочия государства по управлению электронными коммуникациями

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной Раде принять законопроект №3014 "Об электронных коммуникации" за основу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление ВР.

Так, комитет провел заседание в режиме видеоконференции с участием девяти народных депутатов.

Отмечается, что проект определяет правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливать полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.

При этом к законопроекту поступило ряд предложений и замечаний, в частности, от Кабинета министров, однако, по мнению подкомитета, они могут быть учтены при подготовке ко второму чтению.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона №3014 в первом чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, цифровой комитет рекомендует Верховной Раде принять в повторном втором чтении законопроект №2042 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики".

Как писало РБК-Украина, Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности за разрушение телекоммуникационных сетей.

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