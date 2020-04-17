ВР рекомендуют принять закон о доступе телеком-провайдеров к инфраструктуре

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет цифровой трансформации рекомендует одобрить доработанный законопроект во втором чтении

Комитет цифровой трансформации рекомендует Верховной раде принять в повторном втором чтении законопроект №2042 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что при подготовке документа к рассмотрению повторно во втором чтении поступило 72 поправки.

Целью законопроекта является создание благоприятных условий операторам электронных коммуникационных услуг для размещения технических средств электронных коммуникаций и предоставления услуг потребителям, как физическим, так и юридическим лицам. Принятие акта должно устранить пробелы в законе о доступе, которые предоставляют возможность отдельным владельцам инфраструктуры объектов доступа уклоняться от его выполнения.

Операторы же получат возможность прокладывать электронные коммуникационные сети с предельными размерами платы за доступ, установленными в ЗУ о доступе, осуществлять покрытие сетями в отдаленных регионах страны.

Отмечается, что члены комитета поддержали 23 правки, предложенные народными депутатами к законопроекту, частично и редакционно были учтены 22 правки и еще 27 - отклонены.

"Комитет единогласно принял решение рекомендовать Верховной раде по итогам рассмотрения проекта закона №2042 повторно во втором чтении поддержать его во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале февраля Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2042, за такое предложение проголосовали 284 парламентария.

Как писало РБК-Украина, в конце октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием". Соответствующий закон ВР приняла во втором чтении в начале октября.