Раде рекомендуют принять пакет законов по поддержке культуры на время карантина

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде принять пакет законопроектов о государственной поддержке сферы культуры на время карантина в Украине. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, соответствующее решение принято сегодня, 24 апреля, во время заседания комитета.

"По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде законопроект №3377... принять за основу и в целом, исключив пункт 2 части 8 раздела I законопроекта (изменения в ЗУ "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав"). Исключение этого пункта обеспечит право авторам получать творческое авторское вознаграждение (роялти) как лично, так и через аккредитованные организации коллективного управления имущественными правами", - указано в сообщении.

Также участники заседания единогласно поддержали законопроекты №3379, №3378, которыми предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс и другие законы Украины по поводу государственной поддержки культуры, малого бизнеса и креативных индустрий в связи с действием мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Напомним, вчера в ВР зарегистрировали три законопроекта о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики подал в Раду на регистрацию пакет законопроектов, направленных на экономическую поддержку культуры и креативных индустрий.

Добавим, президент Владимир Зеленский одобрил бюджет чрезвычайной ситуации, в котором было урезано финансирование культуры и спорта на 2,3 млрд гривен.