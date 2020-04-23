В Раде появились еще два закона о поддержке культуры на время карантина

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законами предлагается внести изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы

В Верховной раде зарегистрировали еще два законопроекта о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

В настоящее время тексты законопроектов отсутствуют на сайте Рады. Последний этап прохождения документов - переданы на рассмотрение руководству.

Так, речь идет о законопроектах №3379 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о государственной поддержке культуры, малого бизнеса и креативных индустрий в связи с действием мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" и №3378 "О внесении изменения в Бюджетный кодекс Украины о государственной поддержке сферы культуры в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде появился законопроект №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о государственной поддержке сферы культуры.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики подал в Раду на регистрацию пакет законопроектов, направленных на экономическую поддержку культуры и креативных индустрий. В комитете подчеркивали, что с начала карантина по 1 мая потери в сфере культуры составят 5,8-8,7 млрд гривен.

Так, глава государства Владимир Зеленский одобрил бюджет чрезвычайной ситуации. В главной смете страны было урезано финансирование культуры и спорта на 2,3 млрд гривен.