Раді рекомендують схвалити пакет законів щодо підтримки культури на час карантину

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді ухвалити пакет законопроектів про державну підтримку сфери культури на час карантину в Україні. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, відповідне рішення ухвалене сьогодні, 24 квітня, під час засідання комітету.

"За результатами обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді законопроект №3377... прийняти за основу та в цілому, виключивши пункт 2 частини 8 розділу І законопроекту (зміни до ЗУ "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав"). Виключення цього пункту забезпечить право авторам отримувати творчу авторську винагороду (роялті) як особисто, так і через акредитовані організації колективного управління майновими правами", - вказано у повідомленні.

Також учасники засідання одноголосно підтримали законопроекти № 3379, № 3378, якими передбачено внесення змін до Податкового кодексу, Бюджетного кодексу та інших законів України щодо державної підтримки культури, малого бізнесу та креативних індустрій у зв'язку з дією заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, вчора у ВР зареєстрували три законопроекти щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики подав у Раду на реєстрацію пакет законопроектів, спрямованих на економічну підтримку культури і креативних індустрій.

Додамо, президент Володимир Зеленський схвалив бюджет надзвичайної ситуації, в якому було урізано фінансування культури і спорту на 2,3 млрд гривень.