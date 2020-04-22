В Раду подали пакет законопроектов для поддержки культуры в условиях карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С начала карантина по 1 мая потери в сфере культуры составят 5,8-8,7 млрд гривен

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики подал в Верховную раду на регистрацию пакет законопроектов, направленных на экономическую поддержку культуры и креативных индустрий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение комитета ВР.

В частности, законопроектами предлагаются изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, а также некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса и тому подобное. Среди них:

1. Введение налоговых льгот и преференций по уплате арендной платы и налога за земельные участки государственной и коммунальной собственности

2. Освобождение от некоторых операций:

- уплаты налога на добавленную стоимость,

- налога на прибыль,

- туристического сбора,

- налога на доходы физических лиц,

- единого социального взноса,

- налога на нежилую недвижимость

- включение в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода суммы средств или стоимость имущества в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, для осуществления деятельности в сфере культуры.

3. Предоставляется возможность уменьшения арендной платы за пользование недвижимым имуществом.

4. В перечень защищенных статей бюджета прилагается:

- оплата труда учреждений культуры, которые получают финансовую поддержку из государственного бюджета;

- мероприятия по охране культурного наследия: учет, предотвращения разрушения или причинения вреда, обеспечения защиты, сохранения, содержания, соответствующего использования, консервации, реставрации, ремонта, реабилитации, приспособления и музеефикации объектов культурного наследия.

5. Упрощается процедура получения государственной помощи субъектами хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничений или запрете деятельности в условиях карантина.

6. Государственная поддержка кинематографии до конца года дополняется новой форме - предоставлением государственной субсидии на развитие кинопроекта объемом до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.

7. Совершенствуется законодательное поле в случае предоставления учреждением культуры в пользование другим субъектам государственного и коммунального имущества.

8. Телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, используют радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

9. Устанавливается ставка НДС в размере 10% для операций по поставке коммунальных услуг и электроэнергии.

10. Вводится понятие гранта, который предоставляется украинском культурным фондом, в налоговом и бюджетном законодательстве, дополняются основания и порядок его предоставления и налогообложения.

В комитете отметили, что с 16 марта по 1 мая 2020 потери в сфере культуры составят 5,8-8,7 млрд грн. Сокращение рабочих мест - на уровне 20% задействованных лиц.

апомним, 18 апреля президент Владимир Зеленский одобрил бюджет чрезвычайной ситуации. В частности, бюджетом было урезано финансирование культуры и спорта на 2,3 млрд гривен.