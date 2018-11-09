Раде рекомендуют предусмотреть льготы детям бойцов АТО

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Проект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам науки и образования рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №8058 о предоставлении льгот детям участников боевых действий антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Так, в законопроекте предлагается предусмотреть возможность обеспечения бесплатного питания для детей участников боевых действий антитеррористической операции путем внесения соответствующих изменений в законы "Об образовании", "Об общем среднем образовании" и "Об охране детства".

"В пояснительной записке к законопроекту указано, что данный законодательный акт направлен на повышение уровня социальной защиты детей участников антитеррористической операции, имеет целью поднять престиж государства в глазах общества, показать, что государство ценит и заботится о военнослужащих, которые в полной мере выполняют свой общественный долг, и их детей", - говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения документа комитет учел выводы, предложения и замечания Главного научно-экспертного управления, Министерства образования и науки, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства финансов, Ассоциации городов Украины.

"Комитет единогласно решил рекомендовать Верховной раде проект закона принять за основу", - отмечается в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью рекомендует Раде принять за основу и в целом изменения в закон об усилении соцзащиты участников борьбы за независимость Украины в 20 веке.