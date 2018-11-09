ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Раде рекомендуют предусмотреть льготы детям бойцов АТО

Новости » Политика    09.11.2018 - 17:35
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Проект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам науки и образования рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №8058 о предоставлении льгот детям участников боевых действий антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Так, в законопроекте предлагается предусмотреть возможность обеспечения бесплатного питания для детей участников боевых действий антитеррористической операции путем внесения соответствующих изменений в законы "Об образовании", "Об общем среднем образовании" и "Об охране детства".

"В пояснительной записке к законопроекту указано, что данный законодательный акт направлен на повышение уровня социальной защиты детей участников антитеррористической операции, имеет целью поднять престиж государства в глазах общества, показать, что государство ценит и заботится о военнослужащих, которые в полной мере выполняют свой общественный долг, и их детей", - говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения документа комитет учел выводы, предложения и замечания Главного научно-экспертного управления, Министерства образования и науки, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства финансов, Ассоциации городов Украины.

"Комитет единогласно решил рекомендовать Верховной раде проект закона принять за основу", - отмечается в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью рекомендует Раде принять за основу и в целом изменения в закон об усилении соцзащиты участников борьбы за независимость Украины в 20 веке.

Комитет рекомендует Раде направить 12,3 млн гривен на судейские вознаграждения судьям КСУ Раде рекомендуют принять закон для противодействия влиянию РФ на информпространство
Новости Украины льготыВерховная РададетиНовости АТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь