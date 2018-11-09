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Раді рекомендують передбачити пільги дітям бійців АТО

Новини » Політика    09.11.2018 - 17:35
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Проект рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань науки і освіти рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №8058 щодо надання пільг дітям учасників бойових дій антитерористичної операції (АТО). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Ради.

Так, у законопроекті пропонується передбачити можливість забезпечення безоплатного харчування для дітей учасників бойових дій антитерористичної операції шляхом внесення відповідних змін до законів "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та "Про охорону дитинства".

"У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що даний законодавчий акт направлений на підвищення рівня соціального захисту дітей учасників антитерористичної операції, що має на меті підняти престиж держави в очах суспільства, показати, що держава цінує та турбується про військовослужбовців, які в повній мірі виконують свій громадський обов’язок, та їх дітей", - сказано у повідомленні.

У ході розгляду документу комітет врахував висновки, пропозиції та зауваження Головного науково-експертного управління, Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Міністерства фінансів, Асоціації міст України.

"Комітет одностайно вирішив рекомендувати Верховній раді проект закону прийняти за основу", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон щодо посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю рекомендує Раді прийняти за основу та в цілому зміни до закону щодо посилення соцзахисту учасників боротьби за незалежність України в 20 столітті.

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