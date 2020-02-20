Раде рекомендуют предусмотреть госпомощь ребенку на будущее

Комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о введении государственной помощи ребенку на будущее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Члены комитета рассмотрели законопроект №2801 о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми" по поводу внедрения государственной помощи ребенку на будущее на заседании 19 февраля.

В частности, предлагается предусмотреть зачисление из государственного бюджета Украины на депозитный счет банковского учреждения, самостоятельно выбранной родителями ребенка или другими законными представителями, единовременного государственного пособия в размере 50 тысяч гривен, которая становится банковским вкладом на его имя до достижения им 18 лет.

Также законопроект предоставляет возможность использования указанных средств до достижения им 18 лет исключительно в следующих случаях:

на лечение ребенка, если его родители или другие законные представители не имеют других источников для покрытия указанных расходов;

для приобретения ребенку нового жилья в случае его потери из-за стихийного бедствия или другие форс-мажорные события;

для получения высшего образования на основании заключенного договора об обучении, если согласно условиям договора сумма банковского вклада покрывает не менее половины стоимости всего соответствующего обучения;

в случае вложения помощи в инвестиционный фонд или в накопительную программу страхования жизни.

"Члены комитета предложили целесообразным при принятии законопроекта за основу: предусмотреть привязку суммы выплаты до прожиточного минимума, указать в тексте законопроекта, средства помощи на будущее должны храниться только в государственных банках", - указано в сообщении.

Кроме того, члены комитета предлагают изъять норму о возможности вложения средств помощи в инвестиционный фонд или к накопительной программы страхования жизни, так как при этом возможны злоупотребления и потеря средств ребенка.

Напомним, ранее 14 киевских роддомов присоединились к комплексной услуге еМалятко. Отмечалось, что Киев - пятый город, где с нового года заработала соответствующая услуга.

Как писало РБК-Украина, в мае 2019 года комитет парламента по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендовал Верховной раде 8 созыва принять за основу законопроект №10134 о создании благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка.