ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде рекомендуют упростить получение услуг при рождении ребенка

Новости » Политика    17.05.2019 - 14:10
Раде рекомендуют упростить получение услуг при рождении ребенка
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Соответствующий законопроект рекомендуют принять за основу

Комитет парламента по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №10134 о внесении изменений в некоторые законы Украины о создании благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, документом предлагается решить вопрос об одновременном обеспечении предоставления услуг по государственной регистрации рождения, регистрации места проживания, назначения помощи при рождении ребенка, регистрации в электронной системе здравоохранения, регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов и тому подобное.

Отметим, члены комитета считают, что при подготовке законопроекта ко второму чтению из текста документа необходимо изъять все нормы, не имеющие отношения к предоставлению услуг детям, в том числе норму о снятии с регистрации места жительства на основании уведомления территориального органа Государственной миграционной службы о прекращении лицом гражданства Украины или отмене решения о приобретении им гражданства Украины.

Также на заседании комитет поддержал предложения по определению порядка регистрации проживания детей от 14 до 18 лет, уточнению порядка подтверждения полномочий законных представителей детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, определению порядка регистрации рождения ребенка, если такое действие не может быть проведено родителями или другими законными представителями ребенка. Эти предложения будут учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Напомним, в начале февраля Кабмин одобрил на своем заседании законопроект о создании благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка. После этого документ направили в Раду.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве юстиции объяснили, что данный законопроект позволит родителям ребенка получить пакет из девяти услуг по одному заявлению.

Зеленский может распустить Раду после формирования новой коалиции, - БПП В Раде хотят передать больницу "Феофания" в управление Минветеранов
Новости Украины Верховная Радапреступлениярождение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь