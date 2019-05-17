Раде рекомендуют упростить получение услуг при рождении ребенка

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Соответствующий законопроект рекомендуют принять за основу

Комитет парламента по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №10134 о внесении изменений в некоторые законы Украины о создании благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, документом предлагается решить вопрос об одновременном обеспечении предоставления услуг по государственной регистрации рождения, регистрации места проживания, назначения помощи при рождении ребенка, регистрации в электронной системе здравоохранения, регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов и тому подобное.

Отметим, члены комитета считают, что при подготовке законопроекта ко второму чтению из текста документа необходимо изъять все нормы, не имеющие отношения к предоставлению услуг детям, в том числе норму о снятии с регистрации места жительства на основании уведомления территориального органа Государственной миграционной службы о прекращении лицом гражданства Украины или отмене решения о приобретении им гражданства Украины.

Также на заседании комитет поддержал предложения по определению порядка регистрации проживания детей от 14 до 18 лет, уточнению порядка подтверждения полномочий законных представителей детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, определению порядка регистрации рождения ребенка, если такое действие не может быть проведено родителями или другими законными представителями ребенка. Эти предложения будут учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Напомним, в начале февраля Кабмин одобрил на своем заседании законопроект о создании благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка. После этого документ направили в Раду.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве юстиции объяснили, что данный законопроект позволит родителям ребенка получить пакет из девяти услуг по одному заявлению.