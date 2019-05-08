Раде рекомендуют предусмотреть финансовую автономию вузов

Комитет по вопросам науки и образования рекомендует Верховной раде принять за основу два законопроекта о финансовой автономии высших учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, комитет на своем заседании рассмотрел законопроекты №8529 "О внесении изменений в закон "О высшем образовании" о средствах высших учебных заведений" и №8530 "О внесении изменений в статью 13 Бюджетного кодекса Украины о средствах высших учебных заведений".

Указано, что Главное научно-экспертное управление ВР советовало рассматривать оба проекта вместе, поскольку они касаются одного вопроса - финансовой автономии высших учебных заведений, которая предусмотрена законом "О высшем образовании", но заблокирована Бюджетным Кодексом.

Целью принятия законопроектов является законодательное обеспечение реализации концепции автономности высших учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности путем предвидения их финансовой самостоятельности во исполнение закона о высшем образовании.

В частности, законом №8529 предлагается предусмотреть, что средства, полученные вузом государственной и коммунальной форм собственности от предоставления платных услуг в сфере высшего образования и связанных с ней других сферах деятельности, не включаются в специальный фонд бюджета и сметы такого вуза.

Также планируется определить, что руководители высших учебных заведений распоряжаются средствами от оказания платных услуг в сфере высшего образования и связанных с ней других сферах деятельности исключительно в рамках обеспечения уставной деятельности соответствующих учреждений высшего образования.

Кроме того, предлагается предусмотреть, что привлечение вузами государственной и коммунальной форм собственности дополнительных источников финансирования от предоставления разрешенных законодательством платных услуг не влечет за собой снижение государственных и местных нормативов финансирования и (или) размеров финансирования, предусмотренных в соответствующих бюджетах.

При этом законом №8530 предполагается определить, что средства, полученные государственным и/или коммунальным вузом от предоставления платных услуг в сфере высшего образования и связанных с ней других сферах деятельности, не относятся к тем собственным поступлениям бюджетных учреждений, которые получают дополнительно к средствам общего фонда бюджета и включаются в специальный фонд бюджета.

"Члены комитета единогласно приняли решение рекомендовать Верховной раде проекты законов принять за основу. Решение по проекту закона №8530 прислать комитету по вопросам бюджета", - сказано в сообщении.

Напомним, с января Кабинет министров Украины одобрил повышение зарплат преподавателям вузов.

Как писало РБК-Украина, в Украине вступил в силу закон № 2661-VIII, который предоставляет право учебным заведениям сдавать в аренду помещения для обеспечения образовательного процесса или обслуживания учащихся.