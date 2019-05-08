Раді рекомендують запровадити фінансову автономію вишів

Комітет з питань науки і освіти рекомендує Верховній раді прийняти за основу два законопроекти щодо фінансової автономії закладів вищої освіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, комітет на своєму засіданні розглянув законопроекти №8529 "Про внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо коштів закладів вищої освіти" та №8530 "Про внесення змін до статті 13 Бюджетного кодексу України щодо коштів закладів вищої освіти".

Вказано, що Головне науково-експертне управління ВР радило розглядати обидва проекти разом, оскільки вони стосуються одного питання - фінансової автономії закладів вищої освіти, яка передбачена законом "Про вищу освіту", але заблокована Бюджетним Кодексом.

Метою прийняття законопроектів є законодавче забезпечення реалізації концепції автономності закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності шляхом передбачення їх фінансової самостійності на виконання закону про вищу освіту.

Зокрема, законом №8529 пропонується передбачити, що кошти, отримані вишом державної та комунальної форм власності від надання платних послуг у сфері вищої освіти та пов’язаних з нею інших сферах діяльності, не включаються до спеціального фонду бюджетів і кошторису такого вишу.

Також планується визначити, що керівники закладів вищої освіти розпоряджаються коштами від надання платних послуг у сфері вищої освіти та пов’язаних з нею інших сферах діяльності виключно в межах забезпечення статутної діяльності відповідних закладів вищої освіти.

Крім того, пропонується передбачити, що залучення закладами вищої освіти державної та комунальної форм власності додаткових джерел фінансування від надання дозволених законодавством платних послуг не тягне за собою зниження державних та місцевих нормативів фінансування та (або) розмірів фінансування, передбачених у відповідних бюджетах.

При цьому законом №8530 передбачається визначити, що кошти, отримані державним та/або комунальним вишом від надання платних послуг у сфері вищої освіти та пов’язаних з нею інших сферах діяльності, не відносяться до тих власних надходжень бюджетних установ, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.

"Члени комітету одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній раді проекти законів прийняти за основу. Рішення щодо проекту закону № 8530 надіслати комітету з питань бюджету", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, з січня Кабінет міністрів України схвалив підвищення зарплат викладачам вузів.

Як писало РБК-Україна, в Україні набув чинності закон № 2661-VIII, який надає право навчальним закладам здавати в оренду приміщення для забезпечення освітнього процесу або обслуговування учнів.