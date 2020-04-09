Раде рекомендуют позволить нацгвардейцам проводить досмотр граждан

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде предоставить Национальной гвардии право проводить личный досмотр, досмотр вещей украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Члены комитета на своем заседании рассмотрели законопроект №3105 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании правовых основ деятельности Нацгвардии.

"Проектом предусматривается внести изменения в некоторые законодательные акты в части усиления правоохранительных функций Национальной гвардии, а именно по составлению протоколов об административных правонарушениях, предоставлению права проводить личный досмотр, досмотр вещей", - указано в сообщении.

Отмечается, что члены комитета отметили его актуальность, поддержали принятие за основу и предлагали уменьшить срок подготовки ко второму чтению.

Напомним, Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут соблюдать ограничения из-за коронавируса.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР принять законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина.