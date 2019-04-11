Раде рекомендуют повысить штрафы украинским автомобилистам в 10 раз

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Предлагается в 10 раз повысить штрафы за игнорирование ремней безопасности и мотошлемов

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №10131 о повышении штрафов в 10 раз украинским автомобилистам за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, соответствующий проект члены комитета рассмотрели на заседании 10 апреля.

Документом, в частности, предусматривается усилить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривны до 510 гривен. Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.

Во время заседания нардепы подчеркнули, что использование ремней безопасности является самым действенным средством защиты водителей и пассажиров при ДТП. Застегнутые ремни уменьшают риск контакта тела с деталями автомобиля при столкновении, удерживают человека от выбрасывания из автомобиля и опасных перемещений внутри автомобиля (например, в случае переворачивания), уменьшают вероятность нанесении травм другим пассажирам (например, непристегнутый пассажир на заднем сиденье в случае лобового столкновения летит вперед и наносит тяжелые травмы тем, кто сидит впереди, даже если они пристегнуты) и гарантируют оптимальное срабатывания подушек безопасности.

"По данным ВОЗ, эффективность ремней безопасности для спасения жизней составляет около 50% ДТП, результатом которых в случае неиспользования ремней стала бы смерть водителя и пассажиров. Уровень пользования ремнями безопасности в Украине является самым низким среди всех стран Европы. Только 23% водителей пользуются ремнями безопасности, согласно данным исследования кампании "За безопасные дороги", проведенного в 2018 году", - указано в сообщении.

Напомним, в конце 2018-го ВР провалила во втором чтении законопроект №8492 о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности. Документ не получил достаточной поддержки нардепов в сессионном зале. Спикер Андрей Парубий предлагал отправить документ на повторное второе чтение, однако депутаты не проголосовали за это предложение. Подчеркнем, предлагалось увеличить штрафы до 850 гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 сентября Верховная рада приняла за основу законопроект №8492 о повышении штрафов.

Подчеркнем, в Украине только каждый четвертый водитель пристегивается ремнем безопасности.