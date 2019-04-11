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Раді рекомендують підвищити штрафи українським автомобілістам в 10 разів

Новини » Політика    11.04.2019 - 12:34
Раді рекомендують підвищити штрафи українським автомобілістам в 10 разів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Пропонується у 10 разів підвищити штрафи за ігнорування ременів безпеки та мотошоломів

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №10131 щодо підвищення штрафів у 10 разів українським автомобілістам за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, відповідний проект члени комітету розглянули на засіданні 10 квітня.

Документом, зокрема, передбачається посилити адміністративну відповідальність за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами з 51 гривні до 510 гривень. Таке збільшення пов’язане зі значною суспільною небезпекою та масовим невикористанням ременів безпеки та мотошоломів водіями та пасажирами.

Під час засідання нардепи підкреслили, що використання ременів безпеки є найдієвішим засобом захисту водіїв і пасажирів під час ДТП. Застебнуті ремені зменшують ризик контакту тіла з деталями автомобіля у разі зіткнення, утримують людину від викидання з автомобіля та небезпечних переміщень всередині автомобіля (наприклад, у разі перевертання), зменшують імовірність завдання травм іншим пасажирам (наприклад, непристебнутий пасажир на задньому сидінні в разі лобового зіткнення летить вперед і завдає важких травм тим, хто сидить попереду, навіть якщо вони пристебнуті) та гарантують оптимальне спрацювання подушок безпеки.

"За даними ВООЗ, ефективність ременів безпеки для порятунку життів становить близько 50% у ДТП, результатом яких у випадку невикористання ременів стала би смерть водія та пасажирів. Рівень користування ременями безпеки в Україні є найнижчим серед усіх країн Європи. Лише 23% водіїв користуються ременями безпеки, згідно з даними дослідження кампанії "За безпечні дороги", проведеного в 2018 році", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці 2018-го ВР провалила у другому читанні законопроект №8492 про підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки. Документ не отримав достатньої підтримки нардепів у сесійній залі. Спікер Андрій Парубій пропонував відправити документ на повторне друге читання, однак депутати не проголосували за цю пропозицію. Підкреслимо, пропонувалося збільшити штрафи до 850 гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 вересня Верховна рада прийняла за основу законопроект №8492 щодо підвищення штрафів.

Підкреслимо, в Україні тільки кожен четвертий водій пристібається ременем безпеки.

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