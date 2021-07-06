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Раде рекомендуют передать животных из цирков в реабилитационные центры

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют передать животных из цирков в реабилитационные центры. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования предоставил соответствующую рекомендацию по законопроекту №5409.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Закон предусматривает запрет на использование всех животных в цирках.

В документе прописана передача животных из государственных цирков, которые находятся на их балансе, бесплатно в центры реабилитации и другие учреждения, определенные законодательством.

Предлагают запретить и деятельность контактных зверинцев с дикими животными и их использование в зрелищных мероприятиях, предусматривающих демонстрацию способности животных к дрессуре.

Напомним, в Украине могут запретить использование животных в цирке и контактные зоопарки. Соответствующий законопроект №5406 получил поддержку комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции.

Однако евроинтеграционный комитет предлагает запрет на использование в цирках именно диких животных или отдельных их видов.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году впервые в Украине Одесский окружной административный суд запретил Одесскому цирку использовать диких животных в своих выступлениях.

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животныециркВерховная рада