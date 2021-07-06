Верховной раде рекомендуют передать животных из цирков в реабилитационные центры. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования предоставил соответствующую рекомендацию по законопроекту №5409.

Закон предусматривает запрет на использование всех животных в цирках.

В документе прописана передача животных из государственных цирков, которые находятся на их балансе, бесплатно в центры реабилитации и другие учреждения, определенные законодательством.

Предлагают запретить и деятельность контактных зверинцев с дикими животными и их использование в зрелищных мероприятиях, предусматривающих демонстрацию способности животных к дрессуре.