Раде рекомендуют передать животных из цирков в реабилитационные центры
Верховной раде рекомендуют передать животных из цирков в реабилитационные центры. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования предоставил соответствующую рекомендацию по законопроекту №5409.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Закон предусматривает запрет на использование всех животных в цирках.
В документе прописана передача животных из государственных цирков, которые находятся на их балансе, бесплатно в центры реабилитации и другие учреждения, определенные законодательством.
Предлагают запретить и деятельность контактных зверинцев с дикими животными и их использование в зрелищных мероприятиях, предусматривающих демонстрацию способности животных к дрессуре.
Напомним, в Украине могут запретить использование животных в цирке и контактные зоопарки. Соответствующий законопроект №5406 получил поддержку комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции.
Однако евроинтеграционный комитет предлагает запрет на использование в цирках именно диких животных или отдельных их видов.
Как писало РБК-Украина, в 2019 году впервые в Украине Одесский окружной административный суд запретил Одесскому цирку использовать диких животных в своих выступлениях.