Верховній раді рекомендують передати тварин з цирків у реабілітаційні центри. Комітет з питань екологічної політики та природокористування надав відповідну рекомендацію щодо законопроекту №5409.

Закон передбачає заборону на використання усіх тварин в цирках.

У документі прописана передача тварин з державних цирків, які знаходяться на їх балансі, безкоштовно в центри реабілітації та інші установи, визначені законодавством.

Пропонують заборонити і діяльність контактних звіринців з дикими тваринами та їх використання у видовищних заходах, що передбачають демонстрацію здатності тварин до дресури.