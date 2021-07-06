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Раді рекомендують передати тварин з цирків у реабілітаційні центри

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Україна, Вівторок 06 липня 2021 15:31
Раді рекомендують передати тварин з цирків у реабілітаційні центри Фото: Рада може передати тварин з держцирків у реабілітаційні центри (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують передати тварин з цирків у реабілітаційні центри. Комітет з питань екологічної політики та природокористування надав відповідну рекомендацію щодо законопроекту №5409.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Закон передбачає заборону на використання усіх тварин в цирках.

У документі прописана передача тварин з державних цирків, які знаходяться на їх балансі, безкоштовно в центри реабілітації та інші установи, визначені законодавством.

Пропонують заборонити і діяльність контактних звіринців з дикими тваринами та їх використання у видовищних заходах, що передбачають демонстрацію здатності тварин до дресури.

Нагадаємо, в Україні можуть заборонити використання тварин у цирку та контактні зоопарки. Відповідний законопроект №5406 отримав підтримку комітету Верховної ради з питань євроінтеграції.

Однак євроінтеграційний комітет пропонує заборону на використання в цирках саме диких тварин або окремих їх видів.

Як писало РБК-Україна, у 2019 році вперше в Україні Одеський окружний адміністративний суд заборонив Одеському цирку використовувати диких тварин у своїх виступах.

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