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Раде рекомендуют передать Высшему совету правосудия часть полномочий ВККС

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют передать Высшему совету правосудия часть полномочий Высшей квалификационной комиссии судей. Речь идет о полномочиях по отбору судей.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики по законопроекту №4229.

Автор документа Денис Маслов отметил, что он касается трех групп кандидатов на должность судей, которые победили в конкурсах на соответствующие должности, но не были назначены.

"Предлагаем силами Высшего совета правосудия завершить конкурсные процедуры", - отметил парламентарий.

Закон предусматривает временное изменение процедуры отбора на должность судьи для завершения начатых ранее процедур.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект №4229 во втором чтении и в целом в редакции, предложенной комитетом", - указано в сообщении.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу в начале февраля.

Как писало РБК-Украина, в марте прошлого года анонсировалось, что фракция "Слуга народа" готовит проект для разблокирования работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Летом 2020-го страны "Большой семерки" заявили, что готовы выдвинуть международных экспертов для создания независимой ВККС в рамках судебной реформы.

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Новости Украины Верховная РадаВККСВысший совет правосудия