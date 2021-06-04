Раде рекомендуют передать Высшему совету правосудия часть полномочий ВККС

Верховной раде рекомендуют передать Высшему совету правосудия часть полномочий Высшей квалификационной комиссии судей. Речь идет о полномочиях по отбору судей.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики по законопроекту №4229.
Автор документа Денис Маслов отметил, что он касается трех групп кандидатов на должность судей, которые победили в конкурсах на соответствующие должности, но не были назначены.
"Предлагаем силами Высшего совета правосудия завершить конкурсные процедуры", - отметил парламентарий.
Закон предусматривает временное изменение процедуры отбора на должность судьи для завершения начатых ранее процедур.
"Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект №4229 во втором чтении и в целом в редакции, предложенной комитетом", - указано в сообщении.
Напомним, Рада приняла этот закон за основу в начале февраля.
Как писало РБК-Украина, в марте прошлого года анонсировалось, что фракция "Слуга народа" готовит проект для разблокирования работы Высшей квалификационной комиссии судей.
Летом 2020-го страны "Большой семерки" заявили, что готовы выдвинуть международных экспертов для создания независимой ВККС в рамках судебной реформы.