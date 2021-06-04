Раді рекомендують передати Вищій раді правосуддя частину повноважень ВККС

Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики щодо законопроекту №4229.

Автор документу Денис Маслов зазначив, що він стосується трьох груп кандидатів на посаду суддів, які перемогли у конкурсах на відповідні посади, але не були призначені.

"Пропонуємо силами Вищої ради правосуддя завершити конкурсні процедури", - зазначив парламентар.

Закон передбачає тимчасову зміну процедури добору на посаду судді для завершення розпочатих раніше процедур.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №4229 у другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій комітетом", - вказано у повідомленні.