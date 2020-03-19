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"Слуга народа" готовит закон для возобновления работы ВККС

Новости » Политика     19.03.2020 - 13:26
"Слуга народа" готовит закон для возобновления работы ВККС
Фото: Андрей Костин (РБК-Украина)

Закон о ВККС внесут в парламент в ближайшие недели

Парламентская фракция "Слуга народа" готовит законопроект для разблокирования работы Высшей квалифицикационной комиссии судей (ВККС). Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава парламентского комитета по вопросам правовой политики, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.

Отметим, на сегодня ВККС не работает после судебной реформы президента Владимира Зеленского. По словам Костина, к ее работе было много претензий.

"Уровень открытости и доверия нашего к международным партнерам тоже стал выше. Мы предоставили им возможность на равных выбирать членов ВККС. Но не сработала эта модель. Возможно, ее надо было бы доработать, мы сейчас этим вопросом занимаемся, чтоб разблокировать работу ВККС. Законопроект разрабатывается, счет идет на недели, и он будет внесен в парламент", - отметил он.

Он также уточнил, что международных экспертов не будут исключать из процесса отбора членов ВККС, а круг этих самых партнеров могут расширить.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что судебная реформа Владимира Зеленского не только не продвигается, но и грозит обернуться громким провалом.

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