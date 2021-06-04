Раді рекомендують передати Вищій раді правосуддя частину повноважень ВККС
Верховній раді рекомендують передати Вищій раді правосуддя частину повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Йдеться про повноваження щодо добору суддів.
Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики щодо законопроекту №4229.
Автор документу Денис Маслов зазначив, що він стосується трьох груп кандидатів на посаду суддів, які перемогли у конкурсах на відповідні посади, але не були призначені.
"Пропонуємо силами Вищої ради правосуддя завершити конкурсні процедури", - зазначив парламентар.
Закон передбачає тимчасову зміну процедури добору на посаду судді для завершення розпочатих раніше процедур.
"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №4229 у другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій комітетом", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, Рада ухвалила цей закон за основу на початку лютого.
Як писало РБК-Україна, в березні минулого року анонсувалося, що фракція "Слуга народу" готує проект для розблокування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Влітку 2020-го країни "Великої сімки" заявили, що готові висунути міжнародних експертів для створення незалежної ВККС у рамках судової реформи.