Раде рекомендуют отсрочить увеличенные штрафы за ввоз "евроблях"

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект №2288, которым предлагается отсрочка увеличенных штрафов за ввоз "евроблях". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, необходимость принятия законопроекта обосновывается тем, что закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" не обеспечил достижения вышеуказанной цели в полном объеме.

Так, после принятия законопроекта в первом чтении к нему от народных депутатов Украины поступило 16 предложений. По результатам рассмотрения было учтено 11 предложений, а 5 отклонено.

"Комитет решил рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом как закон с предложением комитета, предложениями субъектов права законодательной инициативы, и с необходимыми технико-юридическими правками", - говорится в сообщении.

Напомним, Рада в начале декабря приняла за основу в первом чтении законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о временном порядке применения статей 470 и 481 "Об отсрочке увеличения штрафа за ввоз "евроблях", за него проголосовали 311 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях". Закон уже вступил в силу.

Добавим также, данным законом была предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней. Таким образом, льготный период увеличен с 270 до 360 дней.