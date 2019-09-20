Зеленский одобрил отсрочку штрафов для владельцев "евроблях"         

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Штрафы для владельцев "евроблях" откладываются еще на три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях". Об этом свидетельствуют данные на странице закона на сайте Верховной рады.

Сообщается, что по состоянию на 20 сентября закон вернули в Верховную раду с подписью президента.

Отметим, законом об отсрочке штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств в Украину предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней. Таким образом, льготный период увеличен с 270 до 360 дней.

В то же время растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Ранее также сообщалось, что в Украине планируют изменить порядок растаможки "евроблях". В частности, в министерстве инфраструктуры предлагают разделить такие авто на две категории. Первая - это старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины (до определенного объема и до определенного возраста). Такие авто могут быть растаможены по единой ставке и единым платежом. Более новые автомобили будут оформляться по специальной формуле.