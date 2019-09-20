ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский одобрил отсрочку штрафов для владельцев "евроблях"         

Новости » Политика    20.09.2019 - 13:43
Зеленский одобрил отсрочку штрафов для владельцев "евроблях"         
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Штрафы для владельцев "евроблях" откладываются еще на три месяца     

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях". Об этом свидетельствуют данные на странице закона на сайте Верховной рады.

Сообщается, что по состоянию на 20 сентября закон вернули в Верховную раду с подписью президента.

Отметим, законом об отсрочке штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств в Украину предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней. Таким образом, льготный период увеличен с 270 до 360 дней.

В то же время растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Ранее также сообщалось, что в Украине планируют изменить порядок растаможки "евроблях". В частности, в министерстве инфраструктуры предлагают разделить такие авто на две категории. Первая - это старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины (до определенного объема и до определенного возраста). Такие авто могут быть растаможены по единой ставке и единым платежом. Более новые автомобили будут оформляться по специальной формуле.

Зеленский еще не подал в Раду предложения по новому ЦИК
Новости Украины Владимир Зеленскийштрафевробляха
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь