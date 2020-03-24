Раде рекомендуют отправить на доработку закон Зеленского о реформе СБУ

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту отправить на повторное первое чтение законопроект №3196 авторства президента Владимира Зеленского об изменении закона "О Службе безопасности Украины". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, во вторник, 24 марта, состоялось заседание комитета ВР. Согласно повестке дня заседания, нардепы рассмотрели законопроект "О внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины".

"По результатам рассмотрения народные депутаты Украины - члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде Украины включить законопроект в повестку дня третьей сессии ВР и по результатам рассмотрения в первом чтении направить его в главный комитет для подготовки на повторное первое чтение", - указано в сообщении.

Напомним, в начале марта на сайте парламента появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3196. Зеленский подал в парламент законопроект как безотлагательный.

Как писало РБК-Украина, глава государства 10 марта внес в Верховную раду данный законопроект, однако изначально его текст отсутствовал.

Так, на сайте Рады также было опубликовано финансово-экономическое обоснование к законопроекту. В нем отмечалось, что потребность Службы безопасности Украины на 2021-2027 годы включает в себя приведение штатной численности СБУ в соответствие с установленными нормами проектом закона "О внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины" и осуществление всех соцвыплат, дальнейшее обновление специальной техники, осуществление оперативно-служебной деятельности.

В частности, в 2027 году на СБУ предлагают дополнительно предусмотреть почти 23 млрд гривен помимо запланированных почти 12 млрд.