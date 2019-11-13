Раді рекомендують відкласти впровадження закону про кримінальні проступки

Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)

Комітет рекомендує відкласти набуття чинності закону до 1 липня 2020 року

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді відтермінувати впровадження інституту кримінальних проступків до 1 липня 2020 року. Про це заявив голова комітету Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Монастирського, парламенту рекомендують відкласти впровадження законопроекту на 6 місяців, а саме до 1 липня наступного року.

"Пропозиція ГПУ - відтермінувати на 6 місяців з моменту набрання чинності закон про кримінальні проступки. Конкретно, до 1 липня 2020 року під відповідальність генерального прокурора", - розповів він.

Нардеп наголосив, що строки впровадження інституту більше не будуть відтерміновуватись.

"Насправді, ми всі тут за те, щоб інститут кримінальних проступків запрацював якомога швидше. Більше відтермінування не буде. І з 1 липня 2020 року інститут має запрацювати. Ми зараз маємо проголосувати, рекомендувати Раді прийняти законопроект № 2155 в першому читанні за основу та в цілому з пропозиціями комітету та відтермінувати до 1 липня 2020 року. "За" 21. Рішення прийнято", - завив Монастирський.

Голова комітету відзначив, що до цієї дати правоохоронні органи, а саме ГПУ, Нацполіція та ДБР мають підготуватись до запровадження Реєстру досудових розслідувань та введення інституту кримінальних проступків.

Так, Рада має прийняти рішення про відтермінування вступу у силу закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", який на сьогодні має вступати в силу 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше у парламенті також пропонували відкласти набуття чинності закону про кримінальні проступки. Тоді комітет рекомендував Раді відкласти впровадження законопроекту до 1 січня 2020 року.